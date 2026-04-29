Общественники потребовали от Мишустина сделать ГОСТ на детское питание обязательным

Общероссийское движение "Здоровое Отечество" предлагает сделать ГОСТы на детское питание и молочную продукцию обязательными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение председателя движения Екатерины Лещинской премьер-министру Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы указывают на существующую проблему: сейчас производители вправе работать по собственным техническим условиям (ТУ). Содержание этих условий не проверяется надзорными органами, а требования к качеству продукции остаются исключительно на усмотрение изготовителя. В движении настаивают, что эта практика должна быть прекращена, и нормы ГОСТов необходимо сделать строгими для исполнения.

Помимо технического регулирования, организация выступает за формирование правильных пищевых привычек у подрастающего поколения. В связи с этим предлагается вернуть в школьную программу уроки о здоровье и основах нутрициологии, а также значительно усилить контроль за качеством питания в детских образовательных учреждениях.

Также ранее в России был разработан новый ГОСТ на приготовление бульона. Кроме того, в документе описываются несколько видов бульона: белый – из необжаренных корнеплодов и мяса, желтый – из обжаренных корнеплодов, красный – из предварительно обжаренных мяса и овощей.