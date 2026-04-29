29 апреля, 06:24

Общество

Мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидается в столице 29 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в среду, 29 апреля, составит от 3 до 5 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 1 до 6 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки в виде дождя и снега.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с начала апреля выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков, зафиксированное на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, достигло 84 миллиметров.

Таким образом, апрель 2026 года может войти в тройку самых влажных, которая представлена в метеорологической летописи 1903, 1986 и 2021 годами.

Мокрый снег будет идти в столице до 30 апреля

