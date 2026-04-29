Форма поиска по сайту
Новости

29 апреля, 08:13

Общество

Более 250 тыс справок заказали москвичи с помощью МЭШ с начала учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 250 тысяч справок заказали москвичи с помощью онлайн-сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ) с начала учебного года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего за 3 года работы родители заказали свыше 1,3 миллиона справок. Функционал сервиса освобождает граждан от личного посещения школы и сокращает время ожидания документа с 3 дней до 3 минут.

Справка об обучении – это документ, который семья оформляет регулярно на протяжении всех школьных лет ребенка. От общего количества обращений за 3 года более 82% справок заказывали исключительно в электронном виде. При этом самым популярным временем для обращений остается сентябрь, когда начинаются записи в кружки и секции, отметила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Процесс формирования справки об обучении школьника упростили в городе в 2023 году. Документ теперь можно получить онлайн в электронном дневнике МЭШ. Электронная справка является полноценным документом. Она создается автоматически на основе данных из электронного дневника и подписывается электронной подписью.

Для заказа документа необходимо в личном кабинете родителя во вкладке "Справки об обучении" нажать кнопку "Заказать справку". Документ будет доступен для скачивания в течение 3 минут после направления запроса. Кроме того, заказать справку можно в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

Если учреждение или организация требует исключительно бумажный документ, в сервисе предусмотрена опция "Заказать бумажную версию". После этого школа изготовит справку на бланке установленного образца. Срок изготовления – 3 рабочих дня. Уведомление о готовности документа родитель получит в веб-версии электронного дневника.

Онлайн-сервис делает процесс получения документов удобнее для семей, а также оптимизирует работу школ. Автоматическое формирование справки снимает нагрузку с администрации учреждения и классных руководителей, которые раньше тратили время на ручное заполнение бланков.

Столичные власти продолжают развивать МЭШ. Как напомнил Сергей Собянин, электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, сервис начал предлагать персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

Сергей Собянин: сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

