Более 250 тыс справок заказали москвичи с помощью МЭШ с начала учебного года

Более 250 тысяч справок заказали москвичи с помощью онлайн-сервиса "Московской электронной школы" (МЭШ) с начала учебного года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего за 3 года работы родители заказали свыше 1,3 миллиона справок. Функционал сервиса освобождает граждан от личного посещения школы и сокращает время ожидания документа с 3 дней до 3 минут.

Справка об обучении – это документ, который семья оформляет регулярно на протяжении всех школьных лет ребенка. От общего количества обращений за 3 года более 82% справок заказывали исключительно в электронном виде. При этом самым популярным временем для обращений остается сентябрь, когда начинаются записи в кружки и секции, отметила председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Процесс формирования справки об обучении школьника упростили в городе в 2023 году. Документ теперь можно получить онлайн в электронном дневнике МЭШ. Электронная справка является полноценным документом. Она создается автоматически на основе данных из электронного дневника и подписывается электронной подписью.

Для заказа документа необходимо в личном кабинете родителя во вкладке "Справки об обучении" нажать кнопку "Заказать справку". Документ будет доступен для скачивания в течение 3 минут после направления запроса. Кроме того, заказать справку можно в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

Если учреждение или организация требует исключительно бумажный документ, в сервисе предусмотрена опция "Заказать бумажную версию". После этого школа изготовит справку на бланке установленного образца. Срок изготовления – 3 рабочих дня. Уведомление о готовности документа родитель получит в веб-версии электронного дневника.

Онлайн-сервис делает процесс получения документов удобнее для семей, а также оптимизирует работу школ. Автоматическое формирование справки снимает нагрузку с администрации учреждения и классных руководителей, которые раньше тратили время на ручное заполнение бланков.

Столичные власти продолжают развивать МЭШ. Как напомнил Сергей Собянин, электронная библиотека платформы активно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, сервис начал предлагать персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.