Новости

Новости

29 апреля, 08:40

Депутат Якубовский: пропуск оплаты ЖКУ может привести к судебному взысканию

Россиянам рассказали, к чему может привести пропуск оплаты ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Пропуск оплаты ЖКУ может грозить судебным взысканием. При этом пени начисляются не с первого дня просрочки, рассказал RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

"Закон здесь исходит из разумного баланса. Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависят содержание дома, работа сетей, расчеты с ресурсоснабжающими организациями", – отметил он.

Как пояснил депутат, первые 30 дней даются на закрытие долга без дополнительных начислений. Однако при длительной неоплате россияне могут столкнуться с предупреждением, ограничением отдельных коммунальных услуг и судебным взысканием. Если сумма в платеже вызывает вопросы, парламентарий посоветовал запросить расшифровку начислений, сверить показания счетчиков, тарифы, перерасчеты и пени.

Якубовский также рекомендовал фиксировать обращения письменно через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или подать заявление в управляющую организацию.

"Важно, что если нет возможности оплатить всю сумму сразу, то нужно все равно выйти на связь и оформить понятный график погашения", – добавил Якубовский.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ подготовит законопроект о введении по всей стране системы онлайн-списания долгов в ЖКХ, но только при условии успешного завершения соответствующего эксперимента, который проходит в 19 регионах.

При этом депутаты фракции "Единая Россия" выступили против введения онлайн-взыскания долгов по ЖКУ, поскольку такая мера может привести к упрощенному взысканию с граждан спорных начислений.

Яндекс.Метрика