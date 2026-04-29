Фото: depositphotos/JaneUK​

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий финансирования Киева на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников журналистов, ЕС может поставить некоторые выплаты Украине в зависимость от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. В частности, Киев должен будет увеличить НДС до 20% для компаний, которые работают по льготной системе и имеют доход более 77,4 тысячи евро.

Издание предположило, что предложение способно привести к напряженности в украинском сообществе.

22 апреля послы стран – членов Европейского союза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине. Данное решение было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

При этом ЕС считает, что выданные Украине 90 миллиардов евро на ведение боевых действий будут возвращены за счет репараций от России.

В свою очередь, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что одобрение ЕС кредита Киеву стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.

