29 апреля, 09:26

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ужесточения условий финансирования Украины

ЕС может ужесточить условия финансирования Украины на 90 млрд евро

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий финансирования Киева на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников журналистов, ЕС может поставить некоторые выплаты Украине в зависимость от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. В частности, Киев должен будет увеличить НДС до 20% для компаний, которые работают по льготной системе и имеют доход более 77,4 тысячи евро.

Издание предположило, что предложение способно привести к напряженности в украинском сообществе.

22 апреля послы стран – членов Европейского союза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине. Данное решение было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

При этом ЕС считает, что выданные Украине 90 миллиардов евро на ведение боевых действий будут возвращены за счет репараций от России.

В свою очередь, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил, что одобрение ЕС кредита Киеву стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.

