NI: российский танк Т-72 – лучший в мире

Российский танк Т-72 стал лучшим в мире по версии журнала The National Interest (NI). Рейтинг боевых машин был опубликован 28 апреля, сообщает газета "Известия".

Журнал отметил, что Т-72 отвечает всем требованиям эффективного танка: его легко производить в больших количествах, а выход машины из строя не имеет особого значения, поскольку Россия может быстро выпустить новые.

Кроме того, подчеркивается способность Т-72 противостоять атакам беспилотников, преодолевать препятствия, а также выполнять стандартные боевые задачи. Именно это, по мнению авторов рейтинга, и делает российский танк лучшим в мире.

На втором месте в рейтинге NI расположился американский M1 "Абрамс", на третьем – израильский Merkava V.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия намерена улучшать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. Кроме того, будут модернизированы военные объекты. Их оснастят новейшей техникой и оборудованием, которое в боевых условиях доказало свою эффективность.