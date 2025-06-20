Путин призвал оперативнее внедрять гражданские инновации в оборонную сферу

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал оперативно внедрять гражданские инновации в оборонной области.

"(Необходимо. – Прим. ред.) быстро внедрять их (гражданские инновации. – Прим. ред.) и в сфере обороны и безопасности. Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения", – сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в мире все меньше разделяют сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и гражданские отрасли экономики. По его словам, в настоящее время у некоторых стран почти не существует разницы между этими областями.

Он добавил, что финансы, инфраструктура, реальный сектор российской экономики развиваются на принципах технологичности и гибкости, быстрого ответа на внешние вызовы и изменения спроса граждан России и зарубежных партнеров.

"Этот подход в полной мере применим не только к гражданскому сектору, но и к сфере обороны и безопасности, к работе ОПК", – уточнил Путин.

Президент сказал, что в России оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. У предприятий вырос выпуск продукции, а также осваиваются новые виды оружия и военной техники.

В рамках выступления на ПМЭФ Путин также заявил, что Россия будет модернизировать военные объекты. По словам главы государства, они будут оснащены новейшей техникой и оборудованием, которое уже в бою доказало свою эффективность.

ПМЭФ в Санкт-Петербурге продлится до 21 июня. В рамках форума его участники обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.