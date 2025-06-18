ПМЭФ-2025 начался в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начался в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", сообщает официальный сайт форума.

ПМЭФ продлится с 18 по 21 июня. За четыре дня его участники обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.

Темой мероприятия этого года стала "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Во главе форума встанут вопросы, связанные с экономикой и ее составляющими.

В рамках ПМЭФ состоится более 150 мероприятий, в числе которых Деловые форумы ШОС и БРИКС, Региональный форум "Деловой двадцатки", Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, Форум "Лекарственная безопасность".

Тем временем в основную деловую войдут панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В мероприятиях примут участие представители 140 стран и территорий. В частности, на полях ПМЭФ пройдут бизнес-диалоги с такими государствами, как Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Киргизия и Эмираты. Также на форум приехали участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Пленарная сессия с участием Владимира Путина запланирована на 20 июня. Российский лидер затронет вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества.

Помимо этого, президент проведет встречу с главами мировых информагентств. Подобная встреча пройдет на полях форума не в первый раз. В прошлом году в ней приняли участие представители Reuters, Киодо, Associated Press (AP), а также DPA, EFE и Agence France-Presse (AFP).

Также в рамках форума запланированы культурная и вечерняя программы. Участники смогут посетить фестиваль "Петербургские сезоны", гала-ужин в Екатерининском дворце Царского Села от художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, чемпионаты по гольфу, паделу, теннису и шахматам. Также 20 июня на Дворцовой площади пройдет открытый концерт "В ритме лета".

Как отмечал советник президента России Антон Кобяков, участие в ПМЭФ 20 тысяч представителей говорит о высокой востребованности форума в качестве площадки для проработки решений, которые определяют направления международного сотрудничества и устойчивого развития в условиях современного мира.

