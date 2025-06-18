Aurus показал на ПМЭФ минивэн в версии VIP и бронированный внедорожник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский бренд автомобилей класса люкс Aurus представил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) минивэн Arsenal в исполнении VIP, а также бронированную версию внедорожника Komendant. Об этом пишет ТАСС.

Бренд показал свои новинки в павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России. Arsenal стал первым минивэном, представленным в линейке моделей бренда. В нем предусмотрен двигатель внутреннего сгорания мощностью 598 лошадиных сил и полный привод.

Бронированный Komendant, в свою очередь, оснащен гибридным мотором на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра. Внедорожник также имеет полный привод и оснащен баллистической и противовзрывной защитой.

Кроме того, Aurus планирует показать новую версию лимузина Senat. Автомобиль отличается от предыдущей версии оригинальным кузовом без вставки в центре, удлиненными дверьми и треугольными окошками C-стойках.

От обычного седана остались лишь передние крылья, капот, крышка багажника и несущие элементы. Также в рамках ПМЭФ "АвтоВАЗ" впервые представит первый кроссовер Lada собственной разработки.

