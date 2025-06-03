"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada на ПМЭФ-2025

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"АвтоВАЗ" впервые представит первый кроссовер Lada собственной разработки в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

"Торжественная презентация новинки состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра "Экспофорум", – отметили в "АвтоВАЗе".

Кроме того, в дни ПМЭФ запланирован показ еще одной неназванной новинки, а также LADA Iskra, выход которой на рынок запланирован в июле 2025 года, в день рождения "АвтоВАЗа". Также гости форума смогут увидеть ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

Новая модель Lada Iskra была запущена в промышленное производство в апреле 2025 года, в честь 55-летия первого автомобиля завода, ВАЗ-2101. Транспорт будет доступен в кузовах седан, универсал и универсал-кросс.

Предполагается, что производственные мощности завода смогут достичь максимального объема выпуска автомобиля до 150 тысяч единиц в год. Стоимость авто будет начинаться от 1,2 миллиона рублей.

