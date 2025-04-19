"АвтоВАЗ" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra

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"АвтоВАЗ" запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. Церемония приурочена к 55-летию первого автомобиля завода – ВАЗ-2101, сообщает ТАСС.

Модель будет доступна в трех вариантах кузова – седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В первый день производства было собрано 12 автомобилей Lada Iskra в различных модификациях.

При этом производственные мощности завода могут достичь максимального объема выпуска автомобиля до 150 тысяч единиц в год. Фактические объемы производства будут определяться уже с учетом рыночной ситуации.

Для сварки кузовов была сформирована новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами, однако сборка и окраска Lada Iskra осуществляется в цехах Lada Granta.

Как отмечается, запустить продажи новой модели планируется 20 июля 2025 года. Стоимость автомобиля будет начинаться от 1,2 миллиона рублей.

"Этот автомобиль находится как раз между флагманом, вернее, я бы сказал, даже бестселлером продаж автомобилей Lada Granta и другой моделью, которая производится на соседней линии – автомобилем Lada Vesta. Поэтому ценовая политика тоже будет находиться в этом диапазоне в зависимости от модификации, базовой комплектации или полной", – указал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Ранее "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач. С введением новой коробки передач гамма силовых агрегатов для Lada Vesta увеличилась до четырех версий. Кроме новой связки мотора 1,8 EVO + 6MT, на машины устанавливается мотор объемом 1,6 литра + 5 MT (от 1 801 000 рублей).

