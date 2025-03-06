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06 марта, 10:33

Транспорт

"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих машин под маркой SKM

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" запустил свой бренд коммерческих автомобилей под маркой SKM, сообщает пресс-служба компании.

"Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой", – рассказали в "АвтоВАЗе".

Новинка должна занять рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими авто "наиболее известной в России торговой марки". По версии компании, автомобили SKM будут пользоваться популярностью как у частных клиентов, так и у представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

"Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки", – добавили в пресс-службе.

О дате начала продаж и старте производства, а также о ключевых особенностях будет объявлено дополнительно.

Ранее стало известно, что производство нового авто Lada Iskra начнется 19 апреля, в день 55-летия со дня создания первых автомобилей ВАЗ-2101 "Копейка". В это же время Iskra будет полностью независима от поставок компонентов из недружественных стран. Стоимость новинки будет начинаться от миллиона рублей.

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