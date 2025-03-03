"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra в апреле

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"АвтоВАЗ" начнет производство нового автомобиля Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент автомобильной компании Максим Соколов.

Он напомнил, что 19 апреля 1970 года на заводе в Тольятти сошли первые автомобили ВАЗ-2101 "Копейка", а спустя ровно 55 лет начнется выпуск новейшей модели Lada Iskra.

"Мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом", – цитирует Соколова РИА Новости.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" достиг полного технологического суверенитета по платформе новинки. Поэтому Iskra будет независима от поставок компонентов из недружественных стран.

"Это касается и всего модельного ряда Lada – в новейшей истории с 2022 года "АвтоВАЗу" и нашим партнерам-поставщикам удалось локализовать более двух тысяч материалов и компонентов", – добавил президент компании.

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует представить новый кроссовер на базе Lada Vesta в июне 2025 года. Его производство, в свою очередь, стартует в 2026 году. При этом дальнейшее развитие модельного ряда пока является коммерческой тайной, заключил Соколов.

Ранее глава "АвтоВАЗа" рассказывал, что стоимость Lada Iskra будет начинаться от одного миллиона рублей. В планах компании выпуск порядка 70–100 тысяч новых автомобилей в первые годы после запуска. Кроме кузова "седан", в линейку войдут "универсал" и "универсал повышенной проходимости" в версии Cross.

