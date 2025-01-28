Путину на "АвтоВАЗе" показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль Lada Iskra во время посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области.

Президенту продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах – красном, белом и синем. Глава РФ осмотрел салон транспортного средства, но садиться в машину не стал.

В ходе визита Путин также оценил полноприводный электромобиль "е-Нива", а еще макеты новых городских кроссоверов "Б+ кросс" и Т-134, минивэна "Б-Вэн".

Lada Iskra относится к классу "В", в линейку которого также войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Премьера седана прошла в рамках ПМЭФ в 2024 году. Авто было создано полностью на локализованной глобальной платформе.

Ожидается, что новая модель займет нишу между Granta и Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей. Серийный выпуск транспорта планируется начать весной 2025 года.

Машину планируют выпускать в нескольких комплектациях. Стоимость начнется от одного миллиона рублей. В первые годы выпуска запланировано производство около 70–100 тысяч автомобилей.