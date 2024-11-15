Серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года

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Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra планируется начать весной следующего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление "Автоваза" по итогам совета директоров.

Премьера седана прошла в рамках ПМЭФ в 2024 году. Lada Iskra создана полностью на локализованной глобальной платформе, говорится в сообщении.

Новая модель должна занять нишу между Granta и Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей. Ожидается, что машина будет выпускаться в нескольких комплектациях.

Стоимость новой Lada Iskra начнется от одного миллиона рублей. В первые годы выпуска запланировано производство около 70–100 тысяч автомобилей.

В начале октября Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura. Автомобиль будет собираться на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.