15 ноября, 11:49Транспорт
Серийное производство Lada Iskra планируется начать весной 2025 года
Фото: ТАСС/ЕPA/ANATOLY MALTSEV
Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra планируется начать весной следующего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление "Автоваза" по итогам совета директоров.
Премьера седана прошла в рамках ПМЭФ в 2024 году. Lada Iskra создана полностью на локализованной глобальной платформе, говорится в сообщении.
Новая модель должна занять нишу между Granta и Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей. Ожидается, что машина будет выпускаться в нескольких комплектациях.
Стоимость новой Lada Iskra начнется от одного миллиона рублей. В первые годы выпуска запланировано производство около 70–100 тысяч автомобилей.
В начале октября Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura. Автомобиль будет собираться на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.
Автомобиль Lada Iskra представили на ПМЭФ