"АвтоВАЗ" назвал фейком информацию о низкой стоимости автомобилей Lada в Египте

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Распространяемая некоторыми СМИ информация о низкой цене автомобилей Lada Granta на экспортном рынке в Египте не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "АвтовВАЗа".

"В настоящее время в телеграм-каналах разгоняется фейк про нереально низкую цену автомобилей "Гранта" в Египте. "Автоваз" официально заявляет, что в настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет и локально не производятся", – отметила компания.

Ряд СМИ и телеграм-каналы начали публиковать скриншот со страницы дилера YallaMotor, из которого следует, что стоимость нового автомобиля Lada Granta составляет до 700 тысяч рублей. Однако в РФ такие машины продаются до 700 тысяч рублей.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была презентована новая модель LADA с названием Iskra. Автомобиль должен занять нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В разработку и производство вложено 23 миллиарда рублей. Планируется, что машина будет выходить в нескольких комплектациях.

Стоимость нового автомобиля будет начинаться от миллиона рублей. В первые годы после запуска планируется производство порядка 70–100 тысяч новых машин.

