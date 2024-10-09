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09 октября, 20:49

Транспорт

Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. Автомобиль был создан на платформе Lada Vesta.

Глава государства поздравил коллектив предприятия с этим событием.

"Я вас с этим поздравляю – вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу <...> на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", – отметил президент.

По словам Путина, он пробовал ездить на новом автомобиле, ему Lada Aura понравилась. Глава государства проехался за рулем по участку трассы М-11 Москва – Петербург, после чего назвал машину хорошей, комфортной и управляемой.

"Действительно, на машинке я прокатился не так давно, летом. И она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному, все-все-все. Реально, заднюю передачу включил, там, значит, экран с задним обзором, все очень удобно", – вспомнил свою поездку Путин.

Новинка уже эксплуатируется в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области. Автомобиль имеет увеличенный на 25 сантиметров салон для пассажиров заднего ряда. Он выполнен из натуральной кожи российского производства. Также новинку оснастили двигателем 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных силы, а также автоматической коробкой передач.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) была презентована новая модель Lada с названием Iskra. Автомобиль должен занять нишу между Granta и Vesta. В разработку и производство вложено 23 миллиарда рублей. Планируется, что машина будет выходить в нескольких комплектациях.

Стоимость нового автомобиля будет начинаться от миллиона рублей. В первые годы после запуска планируется производство порядка 70–100 тысяч новых машин.

Владимир Путин прибыл на открытие Северного обхода Твери на новой Lada Aura

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