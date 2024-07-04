Автомобили Lada Largus и Xcite включили в список рекомендованных для госслужащих

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Минпромторг РФ дополнил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, добавив туда Lada Largus и Xcite X-Cross 7. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в список также включили модели "ГАЗель" и "Соболь". Таким образом, перечень рекомендованных госслужащим автомобилей расширился до 14 брендов (более 40 моделей), в числе которых уже находятся "Москвич", Haval, УАЗ, Evolute, Aurus и прочие.

Минпромторг РФ планирует распространить маркировку на автомобильную отрасль. Ведомство готово рассматривать соответствующие предложения от бизнеса.

Кроме того, МВД РФ разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, в случае их перепродажи на территории России.

Согласно нововведениям, если ввезенный для личного пользования автомобиль был продан в течение года, то новый владелец может получить отказ в постановке авто на учет до уплаты утильсбора по повышенному (коммерческому) тарифу.