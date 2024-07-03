Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 10:45

Транспорт

СФ исключил полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Совет Федерации одобрил закон об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта. Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ", передает ТАСС.

Нововведение коснется как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Также закон разрешает водителям снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Это будет возможно, если договор был заключен через портал "Госуслуги" или удостоверен нотариусом. Если же договор заключался в простой письменной форме, прежний владелец имеет право обратиться в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи.

Документ также прекращает госучет находящегося в розыске похищенного или угнанного авто по заявлению владельца. Благодаря этому пропадет необходимость предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии автомобиля.

Одновременно закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Теперь основанием станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается транспортного средства, ввезенного физлицом в Россию из-за границы.

В мае кабмин РФ поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских.

ЦБ может ввести краткосрочные полисы страхования для таксистов

Читайте также


транспорт
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика