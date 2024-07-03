СФ исключил полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

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Совет Федерации одобрил закон об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта. Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ", передает ТАСС.

Нововведение коснется как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Также закон разрешает водителям снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Это будет возможно, если договор был заключен через портал "Госуслуги" или удостоверен нотариусом. Если же договор заключался в простой письменной форме, прежний владелец имеет право обратиться в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора через 10 дней со дня продажи.

Документ также прекращает госучет находящегося в розыске похищенного или угнанного авто по заявлению владельца. Благодаря этому пропадет необходимость предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии автомобиля.

Одновременно закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Теперь основанием станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается транспортного средства, ввезенного физлицом в Россию из-за границы.

В мае кабмин РФ поддержал законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, если оформление документов об аварии происходит без участия полицейских.