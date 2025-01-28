МВД РФ опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин

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Информация о том, что ГАИ массово аннулирует регистрацию транспортных средств, ввезенных россиянами по параллельному импорту из-за неуплаченного в полном объеме утилизационного сбора, не соответствует действительности, передает сайт МВД РФ заявление Госавтоинспекции.

Ведомство напомнило, что с перечнем оснований для прекращения регистрации авто можно ознакомиться в Федеральном законе № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

При этом изменение статуса оформленного на транспортное средство электронного паспорта в связи с его аннулированием к таким основаниям не отнесено, подчеркнули в ГАИ. Оно может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий в дальнейшем, но не препятствует эксплуатации уже зарегистрированного автомобиля.

Вместе с тем вопросы, связанные с возмещением недополученных средств в рамках утилизационного сбора, должны решаться в соответствии с таможенными и гражданскими нормами. В том числе это касается применения законов, которые регулируют принудительное исполнение судебных решений Федеральной службой судебных приставов.

Тем временем с 1 марта в России вступают в силу новые правила постановки автомобиля на учет. Теперь для регистрации не понадобится полис ОСАГО. Ожидается, что это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию.

Кроме того, водители смогут снимать автомобиль с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Это будет возможно только при заключении договора-купли продажи через "Госуслуги", нотариуса или при смене владельца по решению суда.