Минтранс РФ отложил введение запрета на смартфоны и планшеты за рулем

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Изменения в правила дорожного движения, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта, как ранее предлагал Минтранс. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу", – заявили в ведомстве.

Предполагалось, что водителям будет запрещено использовать планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства автомобиля для просмотра видео в процессе движения.

Тем временем в России выросли штрафы за нарушение ПДД. Изменения вступили в силу с 1 января. Новый закон в том числе в два раза снизил скидку за быстрое погашение штрафов – с 50 до 25%. При этом срок действия скидки продлен с 20 до 30 дней.