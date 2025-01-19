Юрист Миронов: полис ОСАГО не потребуется для регистрации авто с 1 марта

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В России с 1 марта вступают в силу новые правила постановки автомобиля на учет. По словам юриста Анатолия Миронова, для регистрации не понадобится полис ОСАГО.

"Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", – отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, водители смогут снимать автомобиль с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Миронов уточнил, что это будет возможно только при заключении договора-купли продажи через "Госуслуги", нотариуса или при смене владельца по решению суда.

Ранее стало известно, что в России может появиться специальный отряд полиции для борьбы с курьерами, которые передвигаются на электрических скутерах и велосипедах и нарушают ПДД. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

По его словам, у сотрудников дорожной полиции или патрульных нет технических средств, которые позволили бы им догнать и остановить транспортное средство электрические скутеры и велосипеды.

