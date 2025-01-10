Депутат Ветров предложил способ борьбы с нарушающими ПДД курьерами на электроскутерах

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В России может появиться специальный отряд полиции для борьбы с курьерами, которые передвигаются на электрических скутерах и велосипедах и нарушают ПДД. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на его обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат отметил, что за последнее время сервисы по доставке товаров получили популярность в России, а курьеры, развозящие заказы, заполонили города, при этом зачастую пренебрегая даже простыми правилами ПДД.

Кроме того, по словам Ветрова, у сотрудников дорожной полиции или патрульных нет технических средств, которые позволили бы им догнать и остановить транспортное средство электрические скутеры и велосипеды. Такие средства слишком быстры для того, чтобы их можно было преследовать пешком, и слишком маневренны, чтобы их можно было догнать на патрульной машине.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу Вас рассмотреть возможность формирования отдельных отрядов полиции, оснащенных электрическими скутерами и электровелосипедами для поддержания соблюдения закона водителями данного типа СИМ", – написал депутат в обращении.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.