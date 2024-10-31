"Известия": пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам с 2031 года

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В России могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на протокол Минтранса по итогам совещания на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу, следует из документа.

По словам осведомленного источника, присутствующего на совещании, участники рассмотрели еще несколько важных вопросов для будущих поправок в законодательство. Инсайдер уточнил, что их могут подготовить к апрелю 2025 года.

Решение отложить срок вступления в силу запрета на движение СИМ по тротуарам – не ранее 2031 года – было принято, чтобы простимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ, отметил собеседник издания.

В свою очередь, в Минтрансе подтвердили, что министерства обсуждают сейчас меры по ограничению СИМ. Кроме того, в ведомстве отметили, что приоритетная инфраструктура для движения средств индивидуальной мобильности – это велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы.

Между тем в сервисы аренды самокатов в Москве планируют внедрить селфи-идентификацию пользователей, чтобы обеспечить безопасность поездок. Кроме того, это поможет ограничить доступ в сервис несовершеннолетних. Подобная система уже действует в приложениях каршеринга.

Также владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.