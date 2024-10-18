"Известия": власти РФ согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет

Фото: Агентство "Москва"/Роман Балаев

Правительство России, представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутаты Госдумы после совещания решили увеличить минимальный возраст вождения самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 16 лет. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на протокол совещания.

Также законодатели согласились проработать вопрос об обязательном получении прав для управления СИМ. Кроме того, самокатам и иным подобным средствам могут запретить передвигаться по тротуарам и проезжей части, говорится в документе.

Однако последнее не сразу вступит в силу, так как сначала предстоит создать специальную инфраструктуру для передвижения такого транспорта. Это предстоит сделать Минтрансу, оформив правила и согласовав это с другими ведомствами.



В беседе с изданием один из участников собрания, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, выразил необходимость создания отдельного закона, который бы определял правила и обязанности использующих СИМ граждан.

"Запрещать самокаты и другие СИМ нельзя, но там, где это возможно, их стоит ограничивать. Сейчас мы как раз разрабатываем такое регулирование совместно с правительством и субъектами РФ", – заключил он.

Ранее Сергей Собянин говорил, что пока не планируется создавать отдельные дорожки для электросамокатов в центре Москвы, так как этому мешают исторические здания и небольшие улицы, а перекраивать городскую среду под желания самокатчиков – не очень реальная затея.

Однако столица продолжает работать по регулированию передвижения на самокатах, добавлял мэр.

