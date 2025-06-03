Aurus представит новую версию лимузина Senat в рамках ПМЭФ

Фото: aurusmotors.com

Российский бренд Aurus представит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новую версию лимузина Senat. Об этом сообщил телеграм-канал "Автопоток".

Согласно его информации, лимузин будет показан с оригинальным кузовом без вставки в центре. У автомобиля сделаны удлиненные передние и задние двери и треугольные окошки в C-стойках.

От стандартного седана из штампованных частей у лимузина сохранились передние крылья, капот, крышка багажника и несущие элементы. Референсом по форм-фактору стал Mercedes-Maybach S 580.

Кроме того, на ПМЭФ "АвтоВАЗ" впервые представит первый кроссовер Lada собственной разработки. Торжественная презентация новинки состоится 18 июня в 13:00 в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра "Экспофорум".

В дни ПМЭФ запланирован показ еще одной неназванной новинки, а также LADA Iskra, выход которой на рынок запланирован в июле 2025 года, в день рождения "АвтоВАЗа".

