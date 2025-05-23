Mazda возобновила поставки автомобилей в Россию

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Японская компания Mazda официально возобновила продажи автомобилей в России. В настоящее время у дилеров можно приобрести модели CX-5 и CX-50, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточняется, часть машин располагается в автосалонах, а остальная находится на центральном складе. Пресс-служба Mazda отметила, что все автомобили, которые были ввезены в Россию через официальных партнеров, имеют заводскую гарантию на 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Кроме того, дилеры продают транспорт, ввезенный в страну по параллельному импорту. На него распространяется страховая или локальная дилерская гарантия в зависимости от условий конкретного продавца.

Автомобили Mazda в основном ввозятся из Китая, где располагаются крупные производственные мощности компании.

Ранее СМИ писали, что Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не вернутся на российский рынок на прежних условиях из-за того, что у производств в России уже есть свои собственники.

Как утверждали журналисты, после того как в 2022 году компании покинули рынок, на их места встали российские предприниматели без возможности обратного выкупа, и желающим вернуться придется строить новые заводы.

