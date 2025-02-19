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Компании Samsung, Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не вернутся на российский рынок на прежних условиях, поскольку у производств в РФ уже есть свои собственники, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в правительствах нескольких регионов, где находились производства.

В СМИ подчеркнули, что Калужская область имеет выгодное расположение и указанные компании 20 лет назад предпочли разместить там свои производства. Однако в 2022 году они покинули страну, и на их месте встали российские предприниматели без возможности обратного выкупа. Теперь желающим вернуться придется строить новые заводы, говорится в публикации.

В настоящее время Volkswagen и Mitsubishi производят китайский HAVAL. В этом году компании планируют выпустить около 150 тысяч машин, в прошлом – около тысячи. Владельцем предприятия Samsung стал VVP Group, который производит электронику для торговых сетей "М-Видео" и "Эльдорадо". В свою очередь, Volvo Trucks (АМО) выпускает грузовые авто.

Иностранные бренды сами определили себя как инструменты гибридной войны против России, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, западные бренды покинули российский рынок после приказа властей их стран. Эти производители "гордились и кичились", что собирают деньги на помощь тем, кто убивал мирных жителей, отметила представитель МИД России. Возвращение иностранных брендов в РФ должно быть увязано с уважением российской истории, считает Захарова.

