Захарова: западные бренды определили себя инструментом гибридной войны против РФ

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Иностранные бренды сами определили себя как инструменты гибридной войны против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению дипломата, западные бренды покинули российский рынок после приказа властей их стран. Эти производители "гордились и кичились", что собирают деньги на помощь тем, кто убивал мирных жителей, отметила представитель МИД России. Возвращение иностранных брендов в РФ должно быть увязано с уважением российской истории, считает Захарова.

"Сказал президент Италии или премьер Франции, приравнял нас к кому-то – все, в отношении их компаний меняется инвестиционный климат. И это должно относиться к героям СВО. И добавила бы отношение к отечественным журналистам", – заявила дипломат.

Тем временем компания Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок. Американская сеть кофеен может расположиться в точках, занимаемых Stars Coffee рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского.

Ранее сообщалось, что в Россию может вернуться Coca-Cola. Производители американского газированного напитка планируют создавать его на тех же заводах, что и до ухода с российского рынка, писали СМИ.