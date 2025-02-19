РБК: российские стриминги ведут переговоры по возвращению фильмов Голливуда

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Российские стриминговые сервисы "Кинопоиск" и Okko ведут переговоры с голливудскими киностудиями о возможности возвращения их библиотек и получения доступа к новым фильмам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по контенту "Кинопоиска" Николая Буца и PR-директора Okko Артема Саргсяна.

По словам представителя Okko, ранее лидирующие в прокате компании не шли на контакт с российскими сервисами, однако сейчас ведут с ними общение, что говорит об изменении положения.

"Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации", – добавил Саргсян.

В свою очередь, Буц отметил, что переговоры ведутся вокруг большого объема новых фильмов компании Lionsgate.

Другие представители медиаиндустрии рассказали, что возобновление работы библиотек голливудских студий может произойти при условии решения проблем с платежами и соблюдения российского законодательства.

Между тем СМИ писали, что в Россию может вернуться японская компания Uniqlo, а также магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Помимо них, на российском рынке вновь могут появиться платежные системы Visa и Mastercard, рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.

Возвращение брендов в Россию на конкурентной основе является нормальной практикой, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время, обратил внимание он, в Москве не видели информации со ссылкой на западные бренды об их возвращении.