Mash: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

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Coca-Cola может вернуться в Россию. Внутри компании уже якобы обсуждается стратегия по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам источника, производители американского газированного напитка планируют создавать его на тех же заводах, что и до ухода с российского рынка. После начала спецоперации на Украине The Coca-Cola Company заморозила свою деятельность в России.

Как утверждают журналисты, когда американская компания вернется, начнется борьба с газировкой, произведенной в Подмосковье, а также Казахстане, Киргизии и других странах.

Согласно информации SHOT, производители отечественной колы могут создать альянс против Coca-Cola и Pepsi, чтобы не допустить их на российский рынок. В качестве способов борьбы могут изменить скорость поставок, воспользоваться демплингом цен и дополнительными бонусами для ретейлеров.

"У нас страна – не проходной двор! Один раз вышел – больше не зайдешь!" – высказался глава ГК "Черноголовка" Алексей Четвергов.

Источник из крупной сети общепита уточнил, что "революция" может начаться на местах, поскольку часть заводов, производящих "новую колу", раньше производили "старую колу" и поменять все обратно возможно за несколько дней, завезя другие бутылки и этикетки.

Ранее СМИ писали, что компания Uniqlo рассматривает возможность возвращения в Россию. Со слов бывших сотрудников розничных магазинов сети, они получили вопрос от экс-руководителя о потенциальной возможности возвращения на работу. Однако данных о сроках и условиях труда нет. Кроме того, не было заявлений от сети японского ретейлера.