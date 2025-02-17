Песков: западные бренды могут вернуться в РФ на конкурентной основе

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Возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе является нормальной торговой практикой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"То, что на конкурентной основе, конечно же, они (западные бренды. – Прим. ред.) смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что в Москве не видели информации со ссылкой на западные бренды об их возвращении.

Ранее СМИ сообщали, что в Россию может вернуться японский ретейлер Uniqlo. Конкретных сроков не называлось, но на возвращение крупной компании, по оценкам Минпромторга, может понадобиться до двух лет.

Кроме того, Союз торговых центров России уже направил предложение вернуться в страну в адрес этой и нескольких других ушедших зарубежных фирм, среди них назывались магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

