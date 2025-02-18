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18 февраля, 07:30

Политика

В Госдуме заявили, что место западных брендов заняли отечественные производители

В Госдуме заявили, что место западных брендов заняли отечественные производители

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Западным брендам одежды, которые покинули российский рынок в начале украинского кризиса, будет не так просто вернуться обратно. Их место заняли отечественные производители. Российские компании хорошо зарекомендовали себя и готовы серьезно конкурировать. Так прокомментировали в Госдуме информацию о том, что некоторые популярные бренды хотели бы вновь открыть магазины в России.

Впрочем, по мнению экспертов, часть компаний и после официального ухода продолжала поставлять одежду. Однако теперь западные фирмы хотели бы выйти из тени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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