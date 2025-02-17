РФ и США обсудят восстановление двусторонних отношений и Украину

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине во время встречи в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Первый канал.

По словам политика, именно эти три задачи поставил перед российской делегацией лидер РФ. Он уточнил, что со стороны Соединенных Штатов еще не назначен главный переговорщик по вопросу российско-украинского конфликта. В связи с этим двум странам только предстоит определить, как запускать переговоры по достижению мира, подчеркнул Ушаков.

Вместе с тем помощник президента РФ заявил, что российская сторона уже пообщалась с американскими визави по телефону. Таким образом, была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде, пояснил политик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Ушаков в Эр-Рияд представят РФ на переговорах с представителями США. От США выступят госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.