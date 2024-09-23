Россия попросила суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу

Фото: 123RF/komokvm

Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Дипломат призвал суд не поддаваться на "плохо продуманные, необоснованные и отчаянные" попытки Украины получить вывод о спорной ситуации между ней и Россией.

Ранее Геннадий Кузьмин сообщил, что обвинения Украины в адрес России по Крымскому мосту полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. По его словам, эти обвинения несерьезны и представляют собой не более чем еще один пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в чисто политических целях.

Кузьмин добавил, что атаки Киева, целью которых является Крымский мост, и другие военные действия могут нанести существенный ущерб морской среде.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвинил Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.

МИД России уже выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела. Так как Крым в результате референдума стал частью России, то страна обладает суверенитетом в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Претензии Киева к Москве относительно нарушения ее прав в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить" суверенитет России над Крымом.

Еще один довод состоит в том, что Азовское море и Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения конвенции 1982 года.