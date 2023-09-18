Эксперт заявила, что суд ООН не должен рассматривать иск Украины против РФ

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Международный суд ООН не должен рассматривать по существу иск украинской стороны против России. Об этом специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Аргументы ответчика, то есть РФ, законны, обоснованны и воспрепятствуют дальнейшему продвижению дела и рассмотрению его по существу в этом судебном органе", – отметила она.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску Киева от февраля 2022 года против Москвы о нарушении конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией. Слушания состоятся 18–27 сентября. Заседания посвятят предварительным возражениям, выдвинутым российской стороной, которая выступит 18 сентября.

На следующий день, 19 сентября, слово будет дано Украине, а 20 сентября – другим государствам, которым суд разрешил участвовать в иске: Германия, Финляндия, Швеция, Австралия, Канада, Чехия и другие.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что Москва может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН. Он добавил, что РФ придется прийти к этому, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение.