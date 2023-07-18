ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины в деле о крушении MH17

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал принимать во внимание жалобу России против Украины по фактам крушения малайзийского Boeing и нарушений прав русскоязычных граждан. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

"Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", – говорится в уведомлении.

Как объяснили в ЕСПЧ, суд в последний раз получал запрашиваемые у российской стороны документы 19 апреля 2022 года.

Самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении малазийского Boeing в 2014 году Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В МИД РФ заявили, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия. В ведомстве уточнили, что Россия изначально не была стороной данного процесса, однако прокуратура Нидерландов пыталась выставить ситуацию иначе.

Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете