Москва сожалеет, что суд в Гааге пренебрег принципами правосудия – МИД РФ

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Вердикт, который голландский суд вынес по делу MH17, говорит о том, что в основе разбирательства лежал политический заказ, направленный на возложение ответственности за трагедию на Россию. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя итоги судебного процесса.

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов", – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что Россия изначально не была стороной данного процесса, однако прокуратура Нидерландов пыталась выставить ситуацию иначе, в этом ей способствовал и сам суд, который манипулировал фактами для достижения нужного приговора.

Кроме того, гаагский суд все это время находился под давлением политиков, СМИ и правоохранителей, что не позволяет говорить об объективности разбирательства.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве припомнили, что суд выборочно принимал материалы по делу о крушении самолета. Кроме того, не было учтено замечание защиты об отсутствии достоверных доказательств того, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук".

"Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения", – добавили в МИД.

Более того, в ведомстве напомнили, что данные с российских радаров, а также расчеты концерна "Алмаз-Антей", которые говорили о возможности запуска ракеты украинскими военнослужащими, были проигнорированы. Тогда как Украина никаких данных, способных доказать ее непричастность к инциденту, не предоставила. То же касается США, которые отказались предоставлять спутниковые снимки, сделанные в день крушения.

"Удивительным образом за время, прошедшее с момента катастрофы, так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий", – также заметили в министерстве.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек. Суд по делу о крушении начался в марте 2020 года.

В четверг, 17 ноября, гаагский суд вынес вердикт по данному делу. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров и заочно приговорили к пожизненным срокам. Четвертый фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан.



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