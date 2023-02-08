Прокуратура Нидерландов назвала власти РФ причастными к передаче ДНР ЗРК "Бук" в 2014 году

Фото: TACC/Зураб Джавахадзе

Прокуратура Нидерландов в рамках дела о крушении рейса MH17 считает российские власти причастными к передаче ДНР в 2014 году зенитно-ракетного комплекса "Бук". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

"Имеются веские основания полагать, что в России решение о предоставлении ЗРК "Бук" сепаратистам в ДНР было принято президентом", – говорится в заявлении.

В то же время в ведомстве признали отсутствие достаточного количества доказательств, которые бы позволили начать судебное преследование в отношении представителей руководства РФ.

17 ноября прошлого года суд в Гааге вынес вердикт по делу MH17. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров и заочно приговорили к пожизненным срокам. Четвертый фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан.

В МИД РФ, комментируя вердикт, заявили, что гаагский суд пренебрег принципами правосудия. В ведомстве также указали на то, что в основе разбирательства лежал политический заказ, направленный на возложение ответственности за трагедию на Россию.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек.



Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!