ЕСПЧ признал частично приемлемым иск Нидерландов и Украины к РФ по событиям 2014 года

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал частично приемлемой совместную жалобу Нидерландов и Украины к России по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 и другим событиям 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"В решении по делу Украины и Нидерландов против России Большая палата Европейского суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми", – огласила решение судья.

Она отметила, что вынесенное решение является окончательным. Постановление, в котором оно будет разъяснено по существу, представят позднее.

17 ноября 2022 года гаагский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в разрушении самолета и убийстве его пассажиров. Фигурантов заочно приговорили к пожизненному заключению.

Boeing 777-200ER, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате происшествия скончались 298 человек.



Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете

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