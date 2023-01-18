В Европарламенте рассказали о регулярных нарушениях прав человека на Украине

Фото: depositphotos/reflextions

Европарламентарий Ману Пинеда из Испании указал на регулярные случаи нарушений прав человека на Украине. Свое мнение с примерами несоблюдения соответствующих норм он передал главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, передает RT.

Пинеда заявил, что СБУ недавно задержала в Одессе двух людей, обвинив их в том, что они являются "коммунистами" и "российскими агентами". По мнению европарламентария, на территории Украины в какой-то момент исчезли более сотни сторонников коммунизма. Также он утверждает, что страна арестовала десятки активистов.

"<...> правозащитные организации опасаются, что задержанные или пропавшие без вести могут подвергаться пыткам или даже становиться жертвами внесудебных расправ", – поделился Пинеда.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о завершении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Инициативой подразумевается прекратить действие 21 документа, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская социальная хартия, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и другие.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!