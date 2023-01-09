Адвокат объяснила решение России выйти из антикоррупционной конвенции Совета Европы

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Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш объяснила решение России выйти из антикоррупционной конвенции Совета Европы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Ярмуш, Россия приняла это решение после того, как Совет Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). В связи с этим представители из РФ больше не имеют права голоса и не могут принимать участия в обсуждении докладов. Однако страна должна соблюдать стандарты нормы по борьбе с коррупцией в соответствии с подписанной конвенцией.

"Россию обязывают соблюдать все требования группы и прислушиваться к рекомендациям ГРЕКО. Эта группа может составлять любые доклады по отношению к России, делать какие-то замечания и так далее", – сказала Ярмуш.

Адвокат считает, что это является унижением для Российской Федерации, а подобная ситуация неприемлема. По словам Ярмуш, логичным ответом может стать выход России из ГРЕКО.

Эксперт отметила, что на территории России будет и дальше продолжаться борьба с коррупцией.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года.

Уточняется, что соответствующее решение было принято из-за лишения России членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое при этом не отменяет требования о мониторинге представителями организации соблюдения Москвой, возлагаемым на нее Конвенцией обязательств.



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