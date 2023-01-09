Песков рассказал о сотрудничестве РФ с другими странами в борьбе с коррупцией

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия продолжит сотрудничество по борьбе с коррупцией с дружественными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что борьба с коррупцией в РФ последовательно ведется на протяжении нескольких лет. При этом сотрудничество в этой области продолжается только с дружественными государствами, с недружественными – его нет и пока не предвидится.

Также, по словам Пескова, законопроект о денонсации РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никак не подрывает борьбу России с этим негативным явлением.

"У нас весьма и весьма жесткое законодательство. Вы знаете, что работает целая система. Нельзя сказать, что проблему удалось искоренить, ее не удалось искоренить нигде в мире. Но это не кампанейщина, а последовательная многолетняя деятельность, эта работа будет продолжаться", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года. Как следует из пояснительной записки, соответствующее решение принято в связи с лишением России членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

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