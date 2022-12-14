Пять подмосковных чиновников будут судить по делу о взяточничестве

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Тверской суд Москвы арестовал начальника управления министерства жилищной политики Московской области Вагифа Агаева по делу о получении взятки в особо крупном размере, а также отправил под домашний арест еще четверых подмосковных чиновников, которые обвиняются в получении взяток и в посредничестве в их получении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении обвиняемых Данары Тереховой, Ольги Дегтяревой, Вячеслава Малышева, Марии Королевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Агаева арестовали до 12 февраля 2023 года. Уточняется, что ему, Малышеву и Терехову предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), Королеву и Дегтереву – по части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Подробностей о размере взятки и роли обвиняемых следствие не раскрывало.

Ранее в Москве по делу о взятке арестовали начальника Управления по противодействию коррупции ФТС РФ Дмитрия Мурышова. Ему вменяют вину в получении взятки в особо крупном размере. С требованием арестовать Мурышова выступил Следственный комитет России.



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