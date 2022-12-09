Генпрокурор РФ заявил о выявлении фактов получения взяток почти на 2 млрд рублей

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Взятки почти на 2 миллиарда рублей выявили правоохранительные органы РФ в этом году. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС.

"В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей", – заявил он.

Краснов уточнил, что чаще всего взятки передаются наличными деньгами, однако он привел в пример возбужденные уголовные дела против сибирских инспекторов, которые получали взятки от угольного предприятия в виде товара.

Кроме того, генпрокурор рассказал о примерах передачи в качестве взятки криптовалюты. Он считает, что преступления с использованием криптовалюты представляют особенную опасность, так как зачастую свидетельствуют о связи с организованной преступностью.

Ранее Краснов назвал размер ущерба от коррупции в 2022 году. За неполный год он составил более 37 миллиардов рублей.

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