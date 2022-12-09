06:47Общество
Генпрокурор РФ заявил о выявлении фактов получения взяток почти на 2 млрд рублей
Фото: kremlin.ru
Взятки почти на 2 миллиарда рублей выявили правоохранительные органы РФ в этом году. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС.
"В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей", – заявил он.
Краснов уточнил, что чаще всего взятки передаются наличными деньгами, однако он привел в пример возбужденные уголовные дела против сибирских инспекторов, которые получали взятки от угольного предприятия в виде товара.
Кроме того, генпрокурор рассказал о примерах передачи в качестве взятки криптовалюты. Он считает, что преступления с использованием криптовалюты представляют особенную опасность, так как зачастую свидетельствуют о связи с организованной преступностью.
Ранее Краснов назвал размер ущерба от коррупции в 2022 году. За неполный год он составил более 37 миллиардов рублей.
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