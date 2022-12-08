Бастрыкин рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонно-промышленном комплексе

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В 2022 году следователи привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 человек, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок, 27 из них – при реализации государственного оборонного заказа, сказала глава Следственного комитета в интервью РИА Новости.

По данным СК, за первые десять месяцев текущего года в суды поступило свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях такой категории. Этот показатель на 10% больше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 1,8 тысячи уголовных дел по фактам преступлений киевского режима. Как уточнял Бастрыкин, фигурантами стали представители военного и политического руководства Украины, а также силовых структур этой страны.

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