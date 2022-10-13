С 2014 года СК возбудил свыше 1,8 тыс дел по фактам преступлений киевского режима

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил более 1,8 тысячи уголовных дел с 2014 года по фактам преступлений киевского режима. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на совещании под руководством зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По данным пресс-службы комитета, дела возбудили в отношении военного и политического руководства Украины, а также против националистов и представителей силовых структур страны.

Ранее в СК рассказали, что с конца сентября в Россию доставили свыше 400 представителей "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация). Боевиков разместили в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей. С задержанными совместно с ФСБ и ФСИН проводятся следственные действия.



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