Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления Суровикина в розыск на Украине

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту объявления командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина в розыск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин, в частности, поручил начать расследование в отношении сотрудников Службы безопасности Украины по статье 299 Уголовного кодекса РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела").

Суровикину предъявили обвинение по статье 110, части 3 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Отмечалось, что командующего объявили в розыск за действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, и повлекшие тяжелые последствия.

Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине 8 октября. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.



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