Генерал Сергей Суровикин возглавил объединенную группировку российских войск на Украине

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин, сообщили в Минобороны РФ.

"Решением министра обороны РФ командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", – говорится в сообщении.

Уточнеятся, что до этого Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации. Кроме того, он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом.

Он был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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