Генерал Мурадов возглавил Восточный военный округ

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Герой России Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа – одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны", – написал Меликов.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов родился в дагестанском селе Чинар в Дербентском районе. Он был первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

В ноябре прошлого года при его посредничестве спецрейсом из Баку в Ереван перевезли тело военнослужащего ВС Армении, а 4 декабря он сопровождал в Армению из Азербайджана 10 военнослужащих, которые считались без вести пропавшими.

Ранее Рустама Мурадова включили в санкционный список за участие в специальной военной операции на территории Украины.



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